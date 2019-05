Fristverlängerung bis Ende 2019 : Anlieger müssen vorerst nicht für Straßenausbau zahlen

Xanten Der Rat stimmte am Dienstagabend für eine Aussetzung der Zahlungen bis Ende des Jahres. Ein Erfolg für rund 200 Anwohner der Heinrich-Lensing-Straße.

Die Anwohner hatten im April ihre Vorauszahlungsbescheide erhalten, obwohl im Rat noch nicht über ihren Antrag entschieden worden war, die Zahlungen aussetzen zu dürfen, bis zu einer endgültigen Entscheidung in Düsseldorf. Am Dienstag entschied nun der Rat, diese Zahlungsfrist bis zum 31. Dezember 2019 zu verlängern. Wer bereits der Aufforderung einer Vorauszahlung Folge geleistet hat, kann diese vorläufig zurückfordern. „Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“, betonte Bürgermeister Thomas Görtz in der Sitzung. Anwohner haben allerdings auch die Möglichkeit, auf eigenen Wunsch hin die Vorauszahlung bereits in Teilen oder in Gänze zu entrichten.