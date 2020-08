Brauchtum in Sonsbeck : Denkmalverein wählt Vorstand im alten Melkstall

Heinz-Peter Kamps (links) bleibt Vorsitzender im Verein für Denkmalpflege in Sonsbeck. Auch Dr. Michael Knieriem gehört dem Vorstand weiter an. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Sonsbeck Die Mitglieder des Vereins für Denkmalpflege in Sonsbeck trafen sich auf dem 700 Jahre alten Gut Santfurt und wählten dort den Vorstand neu.

Zum Gut Santfurt der Familie Küsters an der Schwarzen Straße in Sonsbeck hatte der Verein für Denkmalpflege zu seiner Mitgliederversammlung eingeladen. In dem ehemaligen Melkstall des Gutshofes, der im vergangenen Jahr auf eine 700-jährige Geschichte zurückblicken konnte, ergaben sich optimale Bedingungen für eine Tagung, die den Corona-Hygienevorschriften absolut gerecht geworden ist.

Im Anschluss an die Versammlung informierte der derzeitige Betriebsleiter Egon Küsters über die lange Geschichte des Gutes Santfurt. Dem Strukturwandel in der Landwirtschaft geschuldet, hat sich der Betrieb mit der stolzen Vergangenheit heute auf den Anbau sowie die Vermarktung von Kartoffeln und Gemüse spezialisiert. Eine Führung durch die Hofanlage, den Garten und die historischen Wohnräume rundeten den äußerst interessanten Nachmittag für die Sonsbecker Denkmalfreunde ab.

Vorstandsmitglied Michael Knieriem, ehemals Leiter des Museums Historisches Zentrum in Wuppertal, hat in Zusammenarbeit mit Maria Küsters anlässlich des 700-jährigen Jubiläums eine informative Broschüre erstellt, in der die Geschichte des Gutes wissenschaftlich fundiert dargestellt wird. Die Broschüre, herausgegeben vom Verein für Denkmalpflege, kann ab sofort an zum Preis von vier Euro im Rathaus an der Herrenstraße an der Information erworben werden, teilte der Verein mit.