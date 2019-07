Heinrich-Lensing-Straße in Xanten : Rat lehnt Verkehrsinsel ab

Xanten Dennoch soll es an der Heinrich-Lensing-Straße Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung geben.

Der Bürgerantrag wurde aber nicht vollständig abgelehnt. Eine Verkehrsberuhigung auf der vielbefahrenen Straße – Schätzungen zufolge sind es 3000 bis 4000 Autos am Tag – wird in einer der nächsten Sitzungen des Bezirksausschusses diskutiert. Dann wird es vermutlich um die Aufstellung von Pflanztrögen oder ähnlichem an markanten Stellen gehen, um „den Kindern und älteren Menschen die Querung stressfrei zu ermöglichen“, wie der Anwohner in seinem Bürgerantrag schreibt.