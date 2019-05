Aktion des Steuerzahler-Bundes : 2170 Xantener unterschreiben gegen Baubeiträge

Straßenbauarbeiten an der Heinrich-Lensing-Straße in Xanten (Archiv). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel Der Bund der Steuerzahler fordert die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und sammelt Unterschriften dafür. Allein in Xanten unterstützen mehr als 2000 Menschen diese Forderung. Kreisweit sind es noch mehr.

Die meisten Unterschriften wurden in Moers gesammelt (2930), die höchste Quote unter den Wahlberechtigten erreichte Xanten mit 12,5 Prozent, was 2170 Unterschriften entspricht. Mit Abstand folgen Rheinberg (820), Neukirchen-Vluyn (580), Alpen (500), Kamp-Lintfort (240) und Sonsbeck (150).

Im April hatte der Bund der Steuerzahler NRW bereits die ersten 2040 Unterschriften in Moers und 1890 in Xanten persönlich übergeben. Per Post kommen dort jetzt noch einmal rund 880 in Moers und 280 in Xanten hinzu.