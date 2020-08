Fußball : Frauen des SV Budberg feiern DFB-Pokal-Premiere mit Heimspiel

Rheinberg Der Regionalligist empfängt Ende September den gleichklassigen SV Henstedt-Ulzburg. Die Aufgabe wiegt jedoch schwer. Denn der Gegner hat sich jüngst gegen einen Aufstieg in die Zweite Bundesliga entschieden.

Die Fußballerinnen des SV Budberg dürfen ihre Premiere im DFB-Pokal mit einem Heimspiel feiern. Renate Lingor, ehemalige Welt- und Europameisterin, bescherte dem Regionalligisten bei der Auslosung den SV Henstedt-Ulzburg als Erstrundengegner. Die Begegnung wird am 26. oder 27. September stattfinden.

Die frühere Nationalspielerin aus Frankfurt zog den SVB bereits als dritte Kugel aus dem Lostopf der 40 Mannschaften, die an der ersten Hauptrunde teilnehmen. Als kurz darauf feststand, dass das Team aus Schleswig-Holstein die Reise an den Niederrhein antreten muss, konnte sich Budbergs Trainer Jürgen Raab ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. „Wir haben uns natürlich ein Heimspiel gewünscht“, sagte er. „Und haben es gegen den Meister der Regionalliga Nord auch bekommen. Und mit etwas Glück sollte die Chance auch da sein, uns für die zweite Runde zu qualifizieren.“

„Wir warten jetzt auf Post vom DFB und hoffen dann auf ein Fußballfest in Budberg“, so Raab. Die erste Pokalrunde wird ohne die zwölf Bundesligisten der abgelaufenen Spielzeit stattfinden, die erst in der zweiten Spielrunde ins Geschehen eingreifen werden.