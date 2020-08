Debatte um Parkplätze : Grüne wollen Xantens Kleinen Markt bepflanzen – für einen Tag

Der Kleine Markt in Xanten soll am Sonntag gesperrt werden, um für einen Tag in eine Grünfläche umgewandelt zu werden. RP-Foto: wer Foto: RP/Markus Werning

Xanten Am Sonntag wird der Kleine Markt in Xanten für Autos gesperrt, damit er für einen Tag in eine „grüne Oase im Zentrum der Stadt“ umgewandelt werden kann. Die Aktion der Grünen fällt mitten in eine Debatte um Parkplätze in der Innenstadt.

Die Grünen wollen für einen Tag den Kleinen Markt in Xanten besetzen, um Parkplätze in eine Grünfläche umzuwandeln. „Die Stadt gehört den Menschen, nicht den Autos!“, schreibt die Partei in ihrer Ankündigung. Der Kleine Markt solle am Sonntag, 30. August, von 10 bis 18 Uhr für Autos gesperrt werden und mit Bäumen, Stauden oder Sträuchern in „eine grüne Oase im Zentrum der Stadt“ verwandelt werden.

Die Klimakrise werde nicht wie die Corona-Pandemie durch eine Erfindung wie einen Impfstoff verschwinden, erklärte Vorstandssprecher Jo Becker. „Wir Menschen müssen unser Verhalten ändern“, schreibt Becker, „für die Städte bedeutet das: weniger Autoabgase, mehr Grünflächen.“ Mit der Begrünung des Kleinen Marktes wolle die Partei ein Zeichen setzen. Sie lade die Bürger ein, mitzumachen. „Bepflanzen Sie beliebige Gefäße mit Bäumen, Sträuchern oder Stauden.“ Diese Gefäße sollten beschriftet werden, sie könnten am Freitag oder Samstag auf der Wiese hinter der Kriemhildmühle abgestellt werden. Am Sonntag würden alle bepflanzten Gefäße auf den Kleinen Markt gestellt, anschließend könnten sie bis zum 1. September wieder hinter der Kriemhildmühle abgeholt werden, sonst würden sie mit den Pflanzen recycelt, kündigen die Grünen an.

Die Aktion fällt in eine Debatte um die Parkplätze in Xanten, die seit Tagen geführt wird. CDU und Grüne haben angekündigt, dass sie nach der Kommunalwahl gemeinsam im Stadtrat erreichen wollen, dass zehn Prozent der Parkplätze in der Innenstadt für Anwohner reserviert oder in Grünflächen umgewandelt werden. Unter Bürgern hat die Ankündigung für Unruhe gesorgt.

Rolf Peter Weichold, einer der beiden Spitzenkandidaten der Grünen, sagte am Dienstag auf Nachfrage, dass sich die Situation für Anwohner in der Innenstadt verbessern werde und auch Bürger aus anderen Ortsteilen weiter ausreichend Parkplätze innerhalb der Wallmauern finden werden, wenn die Pläne umgesetzt würden. Aber Tagesgäste und Touristen könnten ihr Auto auch auf Flächen am Stadtrand abstellen, die fußläufig zur Innenstadt entfernt seien. Als Beispiel haben CDU und Grüne den Parkplatz am Bahnhof genannt.

(wer)