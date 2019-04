Straßensanierung in Xanten : Protest gegen Anliegerbeiträge für die Heinrich-Lensing-Straße

Die Baustelle auf der Heinrich-Lensing-Straße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten Rund 140 Anwohner fordern, dass die Beiträge bis zum Jahresende ausgesetzt werden.

Von Peter Kummer

Zahlreiche Anwohner der Heinrich-Lensing-Straße wehren sich weiter gegen die geplante Beteiligung an den Sanierungskosten für ihre Straße. Nach der derzeit gültigen Satzung sollen sie mit 40 bis 80 Prozent – je nach Art der Arbeit – beteiligt werden. Insgesamt wurden die Kosten mit etwa drei Millionen Euro veranschlagt. Nun haben rund 140 Anwohner in einer Unterschriftenaktion dagegen protestiert. Sie fordern in einem Antrag an den Rat, dass die Anliegerbeiträge bis auf Weiteres oder mindestens bis zum Jahresende ausgesetzt werden. Man solle erst einmal die Entscheidung des Landtags über die künftige landesweite Regelung abwarten.

„Viele Anlieger der Heinrich-Lensing-Straße fragen sich derzeit, wie es mit der Abrechnung der Anliegerbeiträge weitergeht“, heißt es in dem Schreiben an die Ratspolitiker. „Insbesondere unter Berücksichtigung der laufenden Diskussion im Landtag in Düsseldorf.“ Mittlerweile werde ja deutlich, dass es eine Änderung des Paragrafen 8 Kommunalabgabengesetz geben werde. „Auch wenn die Änderungen noch nicht festgelegt sind, wird es demnächst Erleichterungen für die Anlieger in NRW geben. Das scheint sicher!“ Mit den Unterschriftenlisten, die an Bürgermeister Thomas Görtz übergeben wurden, bitte man „unsere Vertreter im Stadtrat und die Verwaltung, uns einen kleinen Schritt entgegen zu kommen“.

Info Sanierung in mehreren Abschnitten Alter Nach 60 Jahren sind in der Heinrich-Lensing-Straße die Abwasserrohre verschlissen und müssen ausgewechselt werden. Die Straße erhält eine neue Oberfläche. Viel befahren Rund 900 Menschen wohnen an der Straße, etwa 3000 bis 4000 Menschen befahren sie täglich, um in die Stadt, ins Gewerbegebiet oder zum Schulzentrum zu kommen. Baustelle Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Anschnitten seit September 2017. Die Kosten werden aufgeteilt. Für die Wiederherstellung der Oberfläche beträgt die öffentliche Förderung 40 Prozent, für den Gehweg 80 Prozent. Den Rest tragen Stadt und Anwohner. Der neue Kanal wird über die Abwassergebühren abgerechnet.

Niklas Franke, Technischer Dezernent der Stadt, betonte im Planungsausschuss, dass aktuelle Baumaßnahmen weiter veranschlagt werden würden. Es seien aber keine endgültigen Bescheide, betonte er. Aber von der Landesregierung gebe es Signale, dass sich nicht grundlegend etwas ändern werde. Möglichkeiten wären Ratenzahlungen und eine größere Bürgerbeteiligung.

Unklar ist die Frage, ob Bescheide auch rückwirkend geändert werden können. Im November 2018 hatte Bürgermeister Thomas Görtz noch auf Anfrage der Redaktion geantwortet: „Selbst wenn die Landesregierung im nächsten Jahr diese Beiträge abschaffen würde, müssten für diese bereits begonnene Maßnahme wie auch die bereits in Marienbaum fertiggestellten, aber noch nicht abgerechneten Straßen in jedem Fall noch Beiträge erhoben werden. Eine Gesetzesänderung würde allenfalls für neue, noch nicht begonnene Maßnahmen wirken.“ Im Hauptausschuss vor wenigen Wochen hingegen sagte er, dass bei einer rückwirkend geltenden Gesetzesänderung zu viel gezahlte Beiträge zurückgezahlt würden.

FBI-Fraktionschef Peter Hilbig hatte daraufhin vorgeschlagen, dass in diesem Jahr erst einmal auf die Beitragserhebungen verzichtet werden sollte. „Wir reden über etwas mehr als ein halbes Jahr. Das sollten wir uns gönnen.“ Die Baukosten könnte die Stadt durch eine Zwischenfinanzierung übernehmen.