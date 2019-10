Spendenaktion : Der Adventskalender ist schon in der Osterzeit entstanden

Der Adventskalender ist schon in der Osterzeit entstanden

Weihnachtliche Vorboten: Der Förderverein des Kindergartens St. Georg Labbeck bringt erstmals einen Adventskalender in den Handel.

Sonsbeck-Labbeck Premiere für den Kindergarten St. Georg in Labbeck: Es locken attraktive Gewinne. Der Erlös aus dem Verkauf soll den Kindern zugute kommen.

Gute Ideen führen manchmal zu merkwürdig anmutenden Aktionen. So staunten die Vorschulkinder der Tagestätte St. Georg in Labbeck nicht schlecht, als sie kurz vor Ostern aufgefordert wurden, Weihnachtsbilder zu malen. Manche Dinge jedoch erfordern eine gewisse Vorlaufzeit und damit zeitlich ungewöhnliche Bildmotive. So auch der Adventskalender, den der Förderverein des Labbecker Kindergartens jetzt erstmals auf den Weg bringt.