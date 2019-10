Rettungsschwimmen : Janßen holt drei EM-Medaillen und einen Weltrekord

Alpen Zwei Rettungsschwimmer der Alpener Ortsgruppe räumten in Riccione ab. Auch Andree Haack wurde Europameister.

Mit drei EM-Medaillen ist Thomas Janßen aus Riccione (Italien) zurückgekehrt. Der Rettungsschwimmer der DLRG-Ortsgruppe Alpen holte sich in der Altersklasse M50 im wiederholten Anlauf den Weltrekord in der Disziplin 50m-Retten einer Puppe. Der Moerser gewann in seiner Spezialdisziplin in 34:49 Sekunden. Damit ist sein Teamkollege Hermann-Josef Kilders den Weltrekord los.