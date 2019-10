Zusammenstoß zweier Pkw : Drei leicht verletzte Personen bei Unfall in Sonsbeck

Drei leicht verletzte Personen bei Unfall in Sonsbeck

Rettungswagen brachten die drei verletzten Personen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten (Symbolfoto).

Sonsbeck Am Dienstag gegen 15.20 Uhr ist es auf der Balberger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich drei Menschen leicht verletzten.

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Sonsbeck befuhr die Balberger Straße aus Richtung Kervenheim in Richtung Sonsbeck. In Höhe der Einmündung zur Reichswaldstraße geriet der 56-Jährige mit dem Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen einer 26-jährigen Frau aus Sonsbeck zusammen. Der 56-Jährige, die 26-Jährige und ihr Beifahrer, ein 34-jähriger Mann aus Sonsbeck, verletzten sich leicht. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Bereich um die Unfallstelle ab.