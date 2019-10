Dreiband-Billard : BC Xanten unterstreicht am kleinen Tisch DM-Ambitionen

Xanten Die Bezirksliga-Mannschaft siegte gegen den Zweiten BF Horster Eck mit 6:2.

Die erste Dreiband-Mannschaft des BC Xanten hat am kleinen Brett einen weiteren Schritt in Richtung Landesmeisterschaft zurückgelegt. Das Team tritt in der Bezirksliga an, der höchsten Spielklasse auf dem kleinen Billardtisch. „Wir haben mal wieder die Ambitionen unterstrichen, in den nächsten zwei Jahren den Deutschen Meistertitel nach Xanten zu holen“, sagte Roger Liere.