An 23 Stellen in Nordrhein-Westfalen : Amprion startet mit Probebohrungen für Stromtrasse „A-Nord“

Mit diesem Bohrgerät wird Amprion die Probebohrungen vornehmen. An 23 Stellen in NRW wird bis Ende nächster Woche gebohrt. Foto: Amprion. Foto: Amprion

Niederrhein Der Stromnetzbetreiber wird bis Ende nächster Woche an 23 Stellen in ganz NRW die Bodenbeschaffenheit testen. Künftig soll die Trasse auch durch Hamb führen.

(RP) Der Stromnetzbetreiber Amprion startet in dieser Woche in Nordrhein-Westfalen Probebohrungen für die geplante Gleichstromverbindung „A-Nord“. Die Leitung soll künftig die größtenteils auf See erzeugte Windenergie von Emden aus nach NRW bringen und nach derzeitigem Stand der von Amprion bevorzugten Planungen auch durch Sonsbeck-Hamb führen (wir berichteten).

Insgesamt 23 Bohrpunkte steuert Amprion zunächst an. Die Stellen wurden gezielt ausgewählt, um die verschiedenen Bodenarten auf den rund 300 Kilometern Gesamtlänge früh zu kennen. „Obwohl der Trassenkorridor noch nicht feststeht, müssen wir jetzt schon so viele Informationen wie möglich sammeln. Der Boden, in dem wir später unsere Kabel verlegen, spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle“, sagt Elmar Aufderbeck vom Stromnetzbetreiber, zuständig für den Erdkabelbau.

Seit dem 15. Oktober sind für Amprion zwischen Gronau und Meerbusch kleine Bohrfahrzeuge unterwegs. Die Sondierungen werden eine Tiefe von fünf bis sieben Meter erreichen. „Wir haben darauf geachtet, dass wir die Bohrungen möglichst am Rand der betroffenen Flächen vornehmen. Dann können die Kleinraupenfahrzeuge die geplanten Sondierungspunkte besser erreichen. Im Einzelfall wird es dazu aber auch noch eine Abstimmung mit den Eigentümern und Pächtern geben“, sagt Aufderbeck. Bis etwa Ende kommender Woche werden die Untersuchungen laufen. Die Flächeneigentümer sind über die Maßnahme informiert.

Derzeit befindet sich A-Nord noch mitten in der Bundesfachplanung. An deren Ende genehmigt die Bundesnetzagentur einen 1000 Meter breiten Korridor. Diese Entscheidung soll Ende kommendes Jahres fallen. In dem Korridor verläuft dann die 24 Meter breite Erdkabeltrasse. Mit Baubeginn der Trasse rechnet Amprion im Jahr 2023.