Kunstprojekt an der Katholischen Grundschule Mettmann : Grundschulkinder gestalten Adventskalender der Lions

Mettmann Der diesjährige Weihnachtskalender der Lions Mettmann-Wülfrath ist ab sofort erhältlich. In den insgesamt sieben Verkaufsstellen sind die 3700 Kalender zu bekommen. Dank diverser Sponsoren gibt es wieder hunderte Preise zu gewinnen.

Der Erlös der Aktion ist fürs Kinderhospiz bestimmt. Den Lions-Adventskalender gibt es an folgenden Mettmanner Adressen zu kaufen: Biber Apotheke, Miss Fox und Praxis Dr. Scherer sowie bei Haarmoden Zacharias und Blumen Flüchter sowie in Wülfrath in der Praxis Dr. Winkelmann.