Der Niederrheiner : Ab Sonntag kommt es zu Zugausfällen auf der Linie RB 31

Xanten/Duisburg Wegen Bauarbeiten entfallen einzelne Verbindungen des Niederrheiners zwischen Xanten und Duisburg. Ersatzbusse stehen bereit.

Folgende Verbindungen sind betroffen: Von Sonntag, 20., bis Dienstag, 22. Oktober, entfallen die regulären Verbindungen um 22.01 und 23.01 Uhr zwischen Xanten und Moers. Die ausfallenden Verbindungen werden durch Busse ersetzt. Die Abfahrt erfolgt in Xanten um 21.28 und 22.28 Uhr. Ankunft in Moers ist um 22.20 und 23.20 Uhr. Weiter wird am Sonntag, Montag und Dienstag um 23.28 Uhr ein zusätzlicher Bus ab Xanten nach Duisburg eingesetzt. Die Ankunft am Hauptbahnhof (Hbf) Duisburg erfolgt um 1.04 Uhr. Zu beachten ist am Donnerstag und Freitag, 24. und 25. Oktober, zudem die frühere Abfahrt des Zuges der regulären Verbindung um 4.58 Uhr zwischen Xanten und Rheinberg. Die Abfahrt erfolgt in Xanten um 4.46 Uhr. Die Ankunft und Abfahrt in Rheinberg ist um 5.04 Uhr.