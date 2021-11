Aktion in Hückeswagen, Wermelskirchen, Radevormwald und Wipperfürth : Ein Adventskalender als gute Tat

Diese Winterlandschaft der Wipperfürther Neye-Talsperre ziert den Lions-Adventskalender 2021. Foto: Harald Formhals

Hückeswagen/Wermelskirchen/Radevormwald Zum zwölften Mal lässt der Lions Club 3000 Stück verkaufen, um damit soziale Projekte in Hückeswagen, Wermelskirchen, Radevormwald und Wipperfürth zu finanzieren. Die Auflage von 3000 Stück ist erfahrungsgemäß schnell vergriffen.

Die Chancen auf einen Gewinn mit dem Adventskalender sind deutlich besser als beim Lotto, denn etwa jeder 13. Kalender gewinnt. Der Lions Club Wermelskirchen-Wipperfürth, zuständig auch für Hückeswagen und Radevormwald, hat insgesamt 225 Gewinne im Gesamtwert von 9000 Euro zusammengetragen – Sachpreise, Warengutscheine sowie Goldbarren und Geldbeträge. Gespendet wurden sie von 83 Geschäftsleuten aus den vier Städten. Die Gesamtauflage beträgt 3000 Stück, wovon ein Teil allerdings von Sponsoren reserviert worden ist, die die Kalender an Kunden oder Mitarbeiter weitergeben. Nachdem der überwiegende Rest jetzt an die Verkaufsstellen in Hückeswagen, Wermelskirchen, Radevormwald und Wipperfürth ausgeliefert worden ist, geht die Aktion bereits in ihr zwölftes Jahr. Premiere war 2010.

Den Kalender – in diesem Jahr mit einem idyllischen Winterbild der Neye-Talsperre – gibt’s erneut zum Preis von fünf Euro. „Gewinnen werden in jedem Fall die Kinder im Clubgebiet, da der Gesamterlös von rund 12.500 Euro wieder für die Kinderprojekte des Lions Clubs eingesetzt werden wird“, erläutert Präsident Dr. Stefan Otto.

Das Gesundheitsförderprogramm „Klasse 2000“ – das bundesweit größte Programm zur Gewalt- und Suchtprävention in Grundschulen – wird vom Lions Club aus dem Verkaufserlös schon seit vielen Jahren personell und finanziell begleitet. „So wird Grundschulklassen im Clubgebiet die Teilnahme an dem Programm ermöglicht“, berichtet Wilfried Köplin vom Lions Club. Auch geht ein Mitglied des Clubs als „Klasse 2000“-Gesundheitsförderer in die Schulen. Die Ferienprogramme in den Städten sind ein weiterer Förderschwerpunkt. So werden das Kinderdorf in Hückeswagen und die Kinderstädte in Wermelskirchen und Wipperfürth finanziell unterstützt.

Jeder Kalender hat eine Losnummer, die auf der Rückseite zu finden ist. Für jeden Kalendertag zwischen dem 1. Dezember und Heiligabend werden durchschnittlich zehn Gewinne unter notarieller Aufsicht ausgelost. Die Gewinnlosnummern sind täglich in der Bergischen Morgenpost und online auf www.lionsclub-wermelskirchen-wipperfuerth.de einzusehen. Die Gewinne können dann unter Vorlage des Kalenders beim jeweiligen Sponsor abgeholt werden.