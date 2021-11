Auflage von 7000 Stück : Verkauf des Lions-Kalenders beginnt am Montag

Auf dem Lions-Kalender ist dieses Mal die Kreuzkappelle. Foto: Ernst Heien

Xanten/Alpen/Sonsbeck Der diesjährige Lions-Adventskalender ist ab Montag in Xanten, Alpen und Sonsbeck erhältlich. Es gibt wieder acht Verkaufsstellen. Hunderte Preise im Gesamtwert von mehr als 26.000 Euro gibt es zu gewinnen.

Der Lions Club Xanten startet am Montag, 8. November, mit dem Verkauf seines traditionellen Adventskalenders. In diesem Jahr werden wieder 7000 Stück erhältlich sein. Der Preis beträgt fünf Euro je Kalender – wie in den vergangenen Jahren. Dieses Mal werden über den Kalender 386 Sach- und Geldpreise im Gesamtwert von knapp 26.400 Euro verlost.

Die Gewinne seien von 86 Unternehmen und Privatleuten aus der Region gestiftet worden, teilte der Club mit. Der Erlös aus dem Verkauf des Kalenders fließt demnach in Projekte des Xantener Lions-Hilfswerks. „Auch in diesem Jahr ist es eine Freude, die Unterstützung der Kalenderaktion zu sehen“, sagte Lions-Präsident Michael Duscha. „Unsere Projekte benötigen jede erdenkliche Hilfe.“

Es gibt wieder mehrere Verkaufsstellen für den Adventskalender. In Xanten ist gibt es ihn bei Juwelier Carl Hammans, Hoffmann Fernseh-Service, der Viktor-Apotheke und Witzenmann Rhein-Ruhr, in Alpen bei der Adler-Apotheke und der Volksbank, in Sonsbeck bei Friseur Fritz Werthmanns und Blumen de Kok. Außerdem ist in den drei Städten und Gemeinden ein weiterer Verkaufstag für Samstag, 13. Oktober, vorgesehen. Unter Einhaltung der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen wird die Möglichkeit zu einem Open-Air-Kauf geboten. Die Verkaufsteams stehen bei Edeka Luft in Alpen, Edeka Lurvink in Xanten an der Sonsbecker Straße und am Rewe Markt Peeters in Sonsbeck.

Das Motiv des Kalenders zeigt in diesem Jahr einen winterlichen Blick auf die Kreuzkapelle am Fürstenberg in Xanten. Dieses Bild ist der Sieger eines Wettbewerbs, den Ernst Heien aus Xanten gewonnen hat. Ein weiteres Foto aus dem Wettbewerb sei für 2022 vorgesehen, erklärte der Lions Club. Das Motiv wechselt jedes Jahr.

Es ist das 14. Mal, dass es den Adventskalender gibt. Es gibt ihn auch in anderen Regionen. In Xanten hatte der Lions Club erstmals 2008 einen Adventskalender aufgelegt. Das Ziel ist es seitdem, durch den Verkauf Geld für soziale Projekte in der Region zu sammeln.

(wer)