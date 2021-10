ADAC-Rangfolge von Campingplätzen : Kerstgenshof in Sonsbeck erneut auf NRW-Topliste

Sonsbeck-Labbeck In der ADAC-Rangliste der beliebtesten Campingplätze ist der Park der Familie Ingenlath in Sonsbeck-Labbeck auf Platz sieben aufgerückt. Jury waren die Besucher.

Der Campingplatz Kerstgenshof in Labbeck gehört dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) zufolge zu den Top-Adressen in Nordrhein-Westfalen bei Wohnmobillisten. In der jährlich veröffentlichten Rangfolge der beliebtesten Campingplätze ist der Fünf-Sterne-Park der Familie Ingenlath um einen Platz hochgeklettert und belegt nun Rang sieben in der NRW-Liste. Auch im Bundesvergleich konnte der Kerstgenshof aufrücken und belegt jetzt Platz 112 nach 115 im Vorjahr. Ausgewertet wurden dafür die Seitenaufrufe und Gästebewertungen der auf dem ADAC-Onlineportal Pincamp gelisteten Campingplätze.