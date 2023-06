Eiserne Hochzeit in Sonsbeck Eheleute Franzis sind seit 65 Jahren in Liebe verbunden

Gern erinnert sich das Jubelpaar an sein Kennenlernen zurück. Heinrich Franzis habe seine zukünftige Braut bei einem Sportlerball des SV Sonsbeck an einem Tisch voller Mädchen entdeckt und sie angelächelt. Zwei Jahre nach der spontanen Begegnung haben sie sich verlobt, und seit dem 10. Juni 1958 sind sie einander in Liebe und Treue verbunden. Als Flüchtling war Anna-Maria Franzis nach Xanten gekommen und hatte bei den Katharinenschwestern im Hospital eine Ausbildung in Hauswirtschaft abgelegt. Der Weg von ihrem Heimatort Grunenberg in Ostpreußen hatte sie über Danzig, wo sie im Konzentrationslager Stutthoff gefangen gehalten worden war, nach Sachsen geführt. „Dort habe ich in einer Pflegefamilie gelebt, der ich bis zum heutigen Tag sehr, sehr dankbar bin“, erklärte die Jubilarin. Heinrich Franzis erinnerte sich daran, dass er und seine Klassenkameraden bei Fliegeralarm während des Zweiten Weltkrieges Zuflucht im Keller des Gerebernushauses gesucht hatten.