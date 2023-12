Hobbynäherin finanziert acht Brunnen in Afrika Die Schürzenfrau setzt sich zur Ruhe

In den folgenden Jahren sollten es noch sieben weitere Brunnen werden. Maria Janßen ließ keinen Markt In Sonsbeck aus, um ihre bunten Schürzen zu verkaufen. Darüber hinaus war sie bis vor zwei Jahren auch stets beim Parkfest Schloss Wissen in Kevelaer vertreten. Durch Mundpropaganda kamen zudem zahlreiche Anfragen für personalisierte Schürzen dazu. Ob mit einem aufgedruckten Foto, Namensstickereien oder bestimmten Stoffmustern – Maria Janßen versuchte, jeden Wunsch möglich zu machen. So fanden ihre Schürzen nicht nur den Weg in die heimischen Küchen, auch in Spanien, Polen, der Schweiz und selbst in Kanada und den USA trägt man an Herd oder Grill made in Sonsbeck.