Diamantene Hochzeit in Neuss Seit 60 Jahren ein Herz und eine Seele

„Wir haben uns quasi im Wasser kennengelernt“, erzählt Elke Dworak am Telefon. Die Rede ist von und ihr und ihrem Ehemann Paul. Die beiden Eheleute haben sich 1959 am Unterbacher See in Düsseldorf getroffen. Paul Dworak habe damals am See bei der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gearbeitet – „und eine Freundin hat mich dann dahingeschleift.“ Bereits im Wasser hätte es „ein kleines bisschen gefunkt“, wie Elke Dworak es beschreibt. Ihre Hochzeit fand vier Jahre später statt. Am Sonntag sind die beiden jetzt seit 60 Jahren verheiratet.