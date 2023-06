Volksfest geht über fünf Tage Xantens Kirmes startet mit Musik, Freibier und Rabatten

Ebenfalls zur Tradition gehört es, dass die Fahrgeschäfte in der ersten Stunde nach der Kirmeseröffnung ihre Preise reduzieren (Happy Hour). Die bekamen Kirmesbesucher zum Beispiel am Musikexpress zwei Fahrchips für vier Euro und sechs Fahrchips für zehn Euro. Die Chips sind an allen Tagen gültig. Kirmesbesucher konnten sich also zum Start mit Tickets eindecken und davon fünf Tage lang fahren.