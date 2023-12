Als Preis lockt eine Eselwanderung In Sonsbeck wird die Krippe zum Suchspiel

Moos, Rinden, Geäst und Tannenzweige säumen den Kirchenboden der St.-Maria-Magdalena-Kirche in Sonsbeck, als Brigitte Krebber-van Betteray und Rita Verhülsdonk mit der finalen Gestaltung des großen Krippenaufbaus beschäftigt sind. Gemeinsam mit Ludger Claus und Artur Zymelka haben sie wieder ein imposantes Kunstwerk vollbracht, so lebendig wirkt die Landschaft, durch die Maria und Josef sich nun auf den Weg nach Betlehem begeben. Doch diesmal ist etwas in der Krippenlandschaft versteckt, das aufmerksamen Beobachtern die Chance auf einen Gewinn ermöglicht.