Kanadierin schreibt Buch über Schlacht in Uedem und Sonsbeck Auf den Spuren eines Kriegshelden

Florian Senior Veilleux hat zeitlebens nie über die Schlacht der Operation Veritable gegen deutsche Soldaten in Sonsbeck gesprochen. Er hat seine Tapferkeitsmedaille – zurück in der kanadischen Heimat – in einer Schublade fern aller Blicke verstaut. Erst nach seinem Tod findet seine Großnichte Josée Veilleux die Citation Médaille Militaire, eine sehr bedeutende Auszeichnung der Kanadischen Armee. Josée Veilleux beginnt zu recherchieren, versucht, mehr über die Erlebnisse ihres Großonkelns zum Ende des Zweiten Weltkriegs am Niederrhein zu erfahren. Seit rund einem Jahr in enger Zusammenarbeit mit dem Verein für Denkmalpflege Sonsbeck. Ein Buch soll die Spurensuche thematisieren. Eine Spurensuche, die nun ihren Höhepunkt finden: Kommende Woche kommt die Kanadierin nach Sonsbeck, um die Schauplätze zu sehen, an denen ihr Großonkel zum Kriegshelden geworden ist.