Sonsbecker in Hochzeitsshow : So war die Hochzeit der Baumgarts bei Vox

Foto: TV Now/Vox 4 Bilder Sonsbecker bei Vox-Sendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“.

Sonsbeck Die feuchtfröhliche und traditionelle Hochzeit von Vera und Marc Baumgart war am Dienstag bei „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ im Fernsehen zu sehen. Einzig das jadegrüne Brautkleid kam bei den Mitbewerberinnen weniger gut an.

Den wichtigsten Satz sagte Vera Baumgart aus Sonsbeck-Hamb gleich am Anfang der Sendung: „Die Traumreise wäre das I-Tüpfelchen, aber eigentlich hat jede von uns vier Bräuten schon gewonnen.“ Heiraten im Fernsehen, das ist das Konzept der Vox-Sendung „4 Hochzeiten und eine Traumreise“. Wer von den anderen drei Mitbewerber-Bräuten am besten in den Kategorien Brautkleid, Location, Essen, Stimmung und Gesamteindruck bewertet wird, gewinnt und darf sich über luxuriöse Flitterwochen freuen. Im Fall von Vera, Phine, Stephanie und Sabrina geht es nach Mexiko, auf die Halbinsel Yucatan, wo für eine Woche ein 5-Sterne-Hotel direkt am Strand reserviert ist.

Vera und ihr Mann Marc Baumgart gucken die Sendung seit jeher regelmäßig, irgendwann übernahm Marc die Initiative und schickte eine Bewerbung an den Sender. Seit 2016 kennt sich das Paar über eine Facebook-Gruppe, die als Single-Börse für Rettungssanitäter fungiert. „Ich habe sie gesehen und gedacht: wow“, sagt Marc, der kurz darauf aus dem westfälischen Oer-Erkenschwick nach Sonsbeck-Hamb zog. Bereits 2017 gaben sie sich standesamtlich das Ja-Wort, ein Jahr später kam die gemeinsame Tochter, Marieke zur Welt. Im vergangenen Sommer wurde dann die große Hochzeitsfeier nachgeholt, inklusive kirchlicher Trauung, vor der Kamera, am Dienstag auf Vox ausgestrahlt.

Zu sehen war eine ausgelassene Hochzeit mit Schützen, die bei der Trauzeremonie in Tracht und mit wehenden Fahnen in die Kirche einzogen, eine Blaskapelle, die „Can you feel the Love tonight“ aus König der Löwen spielte, einem Feuerwehrschlauchspalier der Feuerwehr Hamb, eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto bei Sirenenklängen entlang der Felder zu den Feierlichkeiten, wo es reichlich Alkohol und Speisen gab, und natürlich durfte dort auch der obligatorische Walzer-Tanz und die Polonaise nicht fehlen. Die drei schlanken, tätowierten und städtischen Mitbewerberinnen wirkten indes etwas fehl am Platz. Das zeigte sich schon in der St.-Antonius-Kirche. Als die Hostien verteilt wurden, nahmen Phine, Stephanie und Sabrina das als Zeichen, dass die Trauung vorüber war und verließen die Kirche. Sie kamen nicht wieder, obwohl der Gottesdienst weiterlief. Moderator Frank „Froonck“ Matthée bemerkte süffisant: „So ist das halt, wenn man die Liturgie nicht kennt.“

Vera Baumgart hatte sich für ein eher ungewöhnliches Brautkleid entschieden: Ein jadegrünes, das sie schon auf dem Ball der St.-Antonius-Schützen getragen hatte, als sie 2018 zur Schützenkönigin von Hamb gekürt wurde. Deshalb auch das Hochzeitsmotto: „Vom Königspaar zur grünen Hochzeit.“ Um den Hals trug sie ihre Schützenplakette. Grünes Kleid und nicht extra für die Hochzeit angeschafft? Das kam bei den drei anderen Bräuten nicht so gut an, weshalb es hier eher mäßige Bewertungen für Vera Baumgart gab. Sehr viel mehr Spaß hatten die drei auf der Feier im Hubertushaus, wo sie es zwar etwas zu warm und eng für die vielen Gäste fanden, aber sich doch sichtlich an den zahlreichen Obstschnäpsen erfreuten, die ihnen von beflissen Feuerwehrleuten aus Hamb bei jeder Gelegenheit vor die Nase gestellt wurden. Nahezu volle Punktzahl gab es für das ausgiebige Grillbuffet, auch wenn Phine sich neben den deftigen Speisen auch einen Salat gewünscht hätte.