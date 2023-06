Schützenfest der St.-Birgitten-Bruderschaft Ralf Bonn ist Marienbaums neuer Schützenkönig

Das Schießen hatte am Nachmittag begonnen. Am Vormittag hatten die Schützen „mit einer beeindruckenden Anzahl“ an der Fronleichnamsprozession in Vynen teilgenommen, berichtete die Bruderschaft. Gegen 14 Uhr traten sie dann am Schießstandsgebäude an. „Bei königlichem Wetter zog ein beachtlicher Schützenzug durch das Dorf.“ Beim anschließenden Schießen errangen folgende Schützen die Preise: Cedric Dichans (erster Preis), Klaus Janßen (zweiter Preis), Detlev Wiens (dritter Preis), Michael Deymann (vierter Preis), Paul Bubner (fünfter Preis) und Hans Kurzawe (sechster Preis).