Große Feier in Winnekendonk Eiserne Hochzeit von Gertrud und Hansgerd Kronenberg

Es gibt kaum einen Verein in Winnekendonk, in der mit dem Namen Kronenberg nicht in irgendeiner Form verbunden ist. Deshalb war die Schar der Gratulanten, die sich zum Ständchen und Gratulieren beim Empfang in der Begegnungsstätte einfand, ausgesprochen groß. Das Dankamt zur Eisernen Hochzeit von Gertrud und Handgerd Kronenberg wurde am Freitag in der Urbanus-Pfarrkirche gefeiert. Zur großen Familie zählen inzwischen weitere Generationen: vier Enkelkinder und drei Urenkel.