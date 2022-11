Zum Durchklicken Hochzeit am Niederrhein – 12 schöne Locations zum Feiern

Landgut am Hochwald Den schönsten Tag des Lebens feiern in der Atmosphäre eines Landguts – am Hochwald in Sonsbeck in das möglich. Standesamtlich trauen können sich Paare in der Kapelle, auch freie Trauungen werden im Freien angeboten. Gefeiert werden kann anschließend in kleiner und großer Runde. Für seine Küche ist das Landgut ohnehin bekannt. Auch Übernachtungen sind im Landhotel Lebensart direkt nebenan möglich.

www.landgut-am-hochwald.de