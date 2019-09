Evakuierung aufgehoben : Weltkriegsbombe in Xanten entschärft

Weltkriegsbombe in Xanten entschärft

Xanten Im Xantener Ortsteil Lüttingen ist am Freitagmorgen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Es war nicht die erste Bombe, die dort gefunden wurde.

Die Weltkriegsbombe war am Freitagmorgen in der Kiesgrube in Lüttingen gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger wurde gegen 11 Uhr unschädlich gemacht, wie die Stadt mitteilte. Die Gebäude im Umkreis von 250 Metern waren sicherheitshalber evakuiert worden.