Auch Ikea betroffen : Weltkriegsbombe in Kaarst kontrolliert gesprengt

Update Kaarst Im Gewerbegebiet Hüngert ist an der Daimlerstraße bei Sondierungsarbeiten eine 250-Kilogramm-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden worden. Der Blindgänger musste kontrolliert gesprengt werden. Auch Ikea war betroffen.

Ungewohntes Bild vor dem Ikea-Markt in Kaarst . Gegen 13.30 Uhr, eigentlich eine Hauptbesuchszeit, wurde das Möbelhaus am Mittwoch plötzlich zur „Einbahnstraße“. Die Ansage: Es geht nur noch raus und nicht mehr rein. „Um 14 Uhr soll der Markt leer sein“, sagte ein Mitarbeiter, der den Eingang kontrollierte. Mit Lautsprecher-Durchsagen wurden die Kunden auf die ungewöhnliche Situation hingewiesen. Schon kurze Zeit danach waren sowohl Möbelhaus als auch der große Parkplatz wie leer gefegt.

Der Grund der Maßnahme: Im nahegelegenen Gewerbegebiet Hüngert wurde am Mittwoch an der Daimlerstraße bei Sondierungsarbeiten eine 250-Kilogramm-Bombe mit Aufschlagzünder gefunden. Eigentlich, so der ursprüngliche Plan, sollte der Blindgänger durch den Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Am frühen Nachmittag wurde aus einem vermeintlichen Routine-Einsatz jedoch ein besonderer, als die Stadt vermeldete, dass der Kampfmittelräumdienst die Bombe nicht vor Ort entschärfen könne, sondern der Blindgänger in unmittelbarer Nähe des Fundortes auf einem Feld kontrolliert gesprengt werden müsse. Die geplante Detonation erfolgte um 18.36 Uhr und verlief laut Stadt ohne Komplikationen, die Anwohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnhäuser zurückkehren. Für die Sprengung mussten insgesamt 60 Kubikmeter Sand und 40.000 Liter Wasser zur Absicherung verwendet werden, um sie abzudämpfen.