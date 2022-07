Was für Arten von Zündern gibt es?

Es gibt mechanische und chemische Zündmechanismen. Der sogenannte Aufschlagszünder arbeitet rein mechanisch. Die Zündnadeln der Sprenglagung lösen in der Regel beim Aufprall aus. Etwas komplizierter ist es bei chemischen Säure- oder Langzeitzündern. Hier bringt erst das Lösungsmittel Aceton die Bombe zur Explosion – mit einer Verzögerung von einigen Stunden oder sogar Tagen. So sollten in Kriegszeiten Lösch- und Bergungsarbeiten verhindert werden.