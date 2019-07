Kontrollierte Sprengung in Xanten : Bauarbeiter findet Handgranate – und bringt sie zur Polizei

Xanten In Xanten hat ein Bauarbeiter eine Handgranate gefunden und ist damit in die Polizeiwache spaziert. Inzwischen wurde der Sprengkörper in einer Kiesgrube kontrolliert gesprengt.

Bei Bauarbeiten in Xanten hat ein Mitarbeiter einer Tiefbaufirma am Freitagmorgen eine alte Handgranate gefunden. Doch anstatt die entsprechenden Einsatzkräfte zu alarmieren, nahm er den Sprengkörper kurzerhand mit und marschierte damit zur Xantener Polizeiwache.

Dort konnten die Beamten zunächst ihren Augen nicht trauen. Wie sich herausstellte, war der Sicherungssplint nämlich bereits größtenteils weggerostet. Der Zündmechanismus wurde nun zunächst mit einem Kabelbinder provisorisch fixiert, wie ein Pressesprecher der Kreispolizei Wesel unserer Redaktion mitteilte.

Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf wurde alarmiert. Nach kurzer Einschätzung wurde die Granate schließlich zu einer Kiesgrube im Ortsteil Lüttingen transportiert, wo sie ohne Probleme kontrolliert gesprengt wurde.