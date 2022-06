Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg : Fünf-Zentner-Bombe in Duisburg entschärft – A40-Sperrung aufgehoben

Duisburg In Duisburg-Kaßlerfeld ist am Dienstag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die englische Fünf-Zentner-Bombe wurde ab 20 Uhr entschärft. Zur Sperrzone gehörten unter anderem ein Teilstück der A40.

Bei Sondierungsarbeiten an der Straße „Am Alten Flugplatz“ in Duisburg-Kaßlerfeld war am Dienstagnachmittag eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder gefunden worden. Wie die Stadt am Abend mitteilte, wurde der Sprengkörper erfolgreich um 20.33 Uhr entschärft.