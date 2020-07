Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Willich

Willich Am 13. September werden in Willich ein neuer Stadtrat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Eine Übersicht über Kandidaten, Themen und die Ergebnisse der letzten Kommunalwahlen 2014.

Wer kandidiert? In Willich geht mit der Kommunalwahl 2020 eine Ära zu Ende. Josef Heyes (CDU), der seit 21 Jahren hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt ist, tritt nicht mehr an. Sein Nachfolger wollen Christian Pakusch (CDU), Dietmar Winkels (SPD) und Claudia Poetsch (Grüne) werden. Bei den vergangenen Bürgermeisterwahlen waren immer nur zwei Kandidaten angetreten.

Was sind die wichtigsten Themen der Kommunalwahl? In ihren Schwerpunktthemen zur Wahl unterschieden sich die antretenden Parteien bzw. die Wählergemeinschaft kaum voneinander. Wichtig ist allen das Thema Wohnen, da es in Willich zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Dabei geht es nicht nur um geförderten sozialen Wohnungsbau, sondern auch um günstigen Wohnraum für Singles, Familien und Senioren, die keinen Wohnberechtigungsschein haben. Auch das Thema Verkehr wollen alle anpacken, da es sich vor allem zu Stoßzeiten an verschiedenen Stellen in der Stadt staut. Einen Ausweg sieht die Politik im Ausbau der Radwege und des Öffentlichen Personennahverkehrs. Auch die digitale Infrastruktur und die medizinische Versorgung in Willich sowie der Umweltschutz spielen eine Rolle im Wahlkampf.