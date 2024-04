Tradition in Willich Heimatverein lädt für Maifeiertag zum Maifest am Museum

Noch liegt das Gelände des Museums Kamps-Pitter direkt am Schiefbahner St.-Bernhard-Gymansium ruhig da. Doch das wird sich am kommenden Dienstag, 30. April, ändern. „Da stellen wir unseren traditionellen Maibaum auf. Am folgenden Tag, dem Maifeiertag, werden wir dann bei hoffentlich schönem Wetter unser Maifest begehen“, erzählt Edith Max, die zweite Vorsitzende des Heimatvereins.