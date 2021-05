CDU Kreis Viersen wählt Bewerber für Bundestagswahl : Stichwahl zwischen Plum und Louy

Kreis Viersen Für die CDU im Kreis Viersen bleibt es spannend: Sechs Männer hatten sich bei einer Hybrid-Veranstaltung am Samstag für die Kandidatur zum Bundestag im Wahlkreis Viersen beworben. Am Pfingstmontag gibt es eine Stichwahl.

Die CDU im Kreis Viersen hat noch keinen Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September: Bei einer Hybrid-Veranstaltung, die die Mitglieder persönlich im Grefrather Eisstadion sowie zu Hause an den Bildschirmen verfolgen konnten, Kostenpflichtiger Inhalt stellten sich sechs Bewerber vor, warben um das Vertrauen der Mitglieder und baten um ihre Stimme.

Ihre Stimme konnten die Mitglieder der CDU im Kreis Viersen bei dieser Hybrid-Veranstaltung in drei Wahllokalen abgeben: Mitglieder aus Grefrath, Kempen und Nettetal im Eisstadion in Grefrath, Mitglieder aus Willich und Tönisvorst im Gründerzentrum in Willich sowie Mitglieder aus Brüggen, Niederkrüchten, Schwalmtal und Viersen in der Achim-Besgen-Halle in Schwalmtal.