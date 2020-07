Konzert im Schloss Neersen : Mit „Café del Mundo“ beginnt der Willicher Kultursommer

Neersen Die beiden Flamencogitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian traten im Schloss Neersen auf. Es war ihr erstes Konzert nach der Corona-Pause. Das Publikum und die Musiker waren begeistert.

Die gut 70 Gäste der Auftaktveranstaltung des Kultursommers Willich am Freitagabend konnten am Ende gar nicht genug von der Musik des „Café del Mundo“ bekommen. Nach der „offiziellen“ Zugabe kehrten die beiden Gitarristen, angefeuert vom begeisterten Applaus des Publikums, noch zweimal auf die Bühne zurück, um aus ihrem reichhaltigen und abwechslungsreichen Repertoire zu spielen.

Das lag nicht nur daran, dass es endlich wieder möglich ist, Live-Auftritten von nach Live-Auftritten ausgehungerten Musikern beizuwohnen. Zwar sah der Saal im Schloss Neersen wie ein Schweizer Käse aus, da die Abstände zwischen den Stuhlgruppen strikt eingehalten wurden, aber all das war bei den ersten Klängen ihrer Coverversion des U2-Stücks „With or without you“ vergessen. Für die Musiker gab es keine Frage: nicht ohne, sondern mit „We can’t live without you“, dem Publikum, bekräftigten sie. „Das ist einer unserer ersten Auftritte“, berichtete Alexander Kilian.