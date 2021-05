Zweiter Bewerber um Nachfolge von Margret Voßeler-Deppe : Stephan Wolters will für die CDU in den Landtag

Stephan Wolters will für die CDU in den Landtag

Stephan Wolters, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Geldern, bewirbt sich um die Kandidatur für den Landtag. Das wurde am Freitag durch ein Schreiben an die Mitglieder des Stadtverbandes bekannt. Wolters ist der zweite Bewerber um die Nachfolge von Margret Voßeler-Deppe. Bereits Ende vergangener Woche hatte Monika Lemmen, stellvertretende Bürgermeister von Straelen, bekannt gegeben, dass sie sich um diese Aufgabe bewirbt.

„Wir freuen uns, dass sich unser Stadtverbandsvorsitzender Stephan Wolters als Kandidat beim CDU-Kreisverband Kleve im Wahlkreis Kleve I (südliches Kreisgebiet Kleve) für die Landtagswahl im Mai 2022 bewerben will. Seine Bewerbung wird in Kürze der Kreisgeschäftsstelle vorliegen. Uns ist es wichtig, dass Sie als Mitglied unseres Stadtverbandes zuerst darüber informiert werden“, heißt es in dem Brief, den die stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Geldern, Hans-Willi Erkens, Rüdiger Fuchs und Georg Kreutz, unterzeichnet haben.