Einbruchstatistik im Kreis Viersen : Weniger Wohnungseinbrüche wegen des Corona-Lockdowns

Einbrecher halten Ausschau nach Fenstern, an denen tagsüber die Rollläden heruntergelassen sind (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Kempen/Willich/Tönisvorst/Gref­rath Die Zahl der Wohnungseinbrüche im Kreis Viersen war in den ersten fünf Monaten des Jahres elf Prozent niedriger als 2019. Nur in Kempen stieg sie. Die Polizei hat dafür keine Erklärung.

Von Nadine Fischer und Emily Senf

Der Briefkasten quillt über, die Rollläden sind mitten am Tag heruntergelassen – für Wohnungseinbrecher ist das in der Urlaubszeit wie eine perfekte Einladung. In der Statistik der Kreispolizei Viersen sind für Juli 2019 insgesamt 30 Wohnungseinbrüche erfasst. Das ist im Vergleich zum November 2019 zwar wenig: Da waren es noch 82. Doch auch, wenn Wohnungseinbrecher vor allem in den Wintermonaten Hochsaison haben, sollten Hausbewohner ganzjährig wachsam sein. „Ein Einbrecher nutzt jede Gelegenheit, die sich ihm bietet“, sagt Polizei-Sprecherin Antje Heymanns. Und gerade jetzt in den warmen Sommermonaten bieten sich ihm einige.

Insgesamt sei die Kriminalität im Land rückläufig, „das gilt nicht nur für den Kreis Viersen“, sagt Heymanns. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres seien im Kreis Viersen neun Prozent weniger Straftaten registriert worden als im gleichen Zeitraum 2019. Die Zahl der Wohnungseinbrüche war in den ersten fünf Monaten dieses Jahres elf Prozent niedriger als 2019.

Info Mehr Taschendiebstähle, weniger Straftaten Gesunken Insgesamt registrierte die Polizei im Kreis Viersen von Januar bis Mai 2020 neun Prozent weniger Straftaten als zu Jahresbeginn 2019, darunter 17 Prozent weniger Raubstraftaten, 15 Prozent weniger Fahrrad- und 40 Prozent weniger Autodiebstähle. Gestiegen Die Zahl der Taschendiebstähle stieg um 54 Prozent, von im Durchschnitt rund zehn auf rund 20 im Monat.

In Grefrath gab es von Januar bis Mai 2020 sieben Einbrüche (Vorjahr: 7), 17 in Kempen (11), 13 in Tönisvorst (18) und 13 in Willich (23). Das sei vermutlich zum Teil auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, erläutert Heymanns. Schließlich hatte der Lockdown ab Mitte März zur Folge, dass die Menschen viel Zeit zu Hause verbrachten – das habe wohl den einen oder anderen Wohnungseinbrecher abgeschreckt. Warum die Zahl in Kempen im Vergleich zu den umliegenden Kommunen höher als im gleichen Zeitraum 2019 liegt, konnte die Polizei nicht sagen.

Die Einbruchzahlen für Juni 2020 liegen der Kreispolizei noch nicht vor, im Januar verzeichnete sie insgesamt 43 Wohnungseinbrüche (2019: 52), im Februar 33 (Vorjahr: 34), im März 25 (30), im April 21 (27) und im Mai 21 (19). Im vergangenen Sommer sei, wie häufig im Sommer zu beobachten, eine moderate Steigerung festzustellen gewesen, berichtet Heymanns: Auf 16 registrierte Einbrüche im Juni folgten 30 im Juli, 23 im August.

Hinter den Einbrüchen in der dunklen Jahreszeit steckten oft reisende Einbrecherbanden, die tagsüber aktiv sind, erläutert Heymanns – andere Einbrecher nutzten aber auch zu anderen Jahreszeiten jede Gelegenheit, die sich ihnen biete. „Im Sommer sind es häufig offen stehende Fenster und Türen sowie die Urlaubsabwesenheit der Bewohner, die Einbrecher einladen“, erklärt sie und rät: „Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder sonstige Personen Ihres Vertrauens bewohnt erscheinen.“ Dazu gehört zum Beispiel, dass sie den Briefkasten weiterhin regelmäßig leeren, Rollläden oder Vorhänge morgens auf- und abends zuziehen.