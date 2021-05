Politbarometer : Die neue Stärke der FDP

Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, spricht beim Bundesparteitag der FDP. Der dreitägige Parteitag wurde wegen der Corona-Pandemie ohne Delegierte vor Ort in digitaler Form durchgeführt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Liberalen sind sicher im zweistelligen Bereich. Die bislang führenden Grünen müssen einen leichten Rückschlag hinnehmen. Auch ihre Spitzenkandidatin Annalena Baerbock verliert an Beliebtheit.

Die beiden in Umfragen führenden Parteien Grüne und Union müssen bei der jüngsten Erhebung des Politbarometers der Forschungsgruppe Wahlen leichte Einbußen hinnehmen. Dafür ist die FDP jetzt schon seit einiger Zeit sicher im zweistelligen Bereich. In der Politibarometer-Umfrage vom Freitag kommen die Liberalen sowohl in der Stimmung wie auch bei der Sonntagsfrage auf elf Prozent. Sie legen dabei gegenüber der letzten Befragung Anfang Mai um zwei (Stimmung) beziehungsweise einen Prozentpunkt (Sonntagsfrage) zu. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Grünen auf 25 Prozent (minus 1) und die Union auf 24 Prozent (minus 1). Auch die Linke würde einen Prozentpunkt einbüßen und müsste mit sieben Prozent um den Einzug in den Bundestag zittern. SPD (14 Prozent) und AfD (11 Prozent) blieben unverändert. Als Zweier-Konstellation wäre danach nur eine grün-schwarze Regierung möglich. Es würde aber auch für eine Ampel-Koalition (Grüne, SPD, FDP) reichen.

In der politischen Stimmung, die nur die aktuelle Vorliebe misst und anders als die Sonntagsfrage längerfristige Bindungen und taktische Überlegungen ausklammert, liegen die Grünen mit 31 Prozent (minus 1) weiterhin klar in Führung. Auf dem zweiten Platz folgt die Union mit 24 Prozent (minus 2). Danach kommen die SPD (15 Prozent, plus 1), die FDP (11), die AfD (7, unverändert) und die Linke (6, minus 1).