Anrath : Besuche im Gefängnis sind wieder möglich

Anrath Wegen der Corona-Pandemie war es dem Beirat des Frauengefängnisses der JVA Willich nicht möglich, vor Ort ihre regelmäßig stattfindenden Sprechstunden abzuhalten. Nun traf sich der Beirat mit dem neuen Leiter des Gefängnisses.

Während der ersten Sitzung des Beirates des Frauengefängnisses in Anrath haben sich die Mitglieder mit dem neuen Leiter des Gefängnisses, Marek Switkiewicz, über den Umgang im Strafvollzug mit der Covid-19-Pandemie ausgetauscht. Seit Beginn der Pandemie wurde vom Justizministerium jeglicher Besuch aus Sicherheitsgründen untersagt.

Anfangs habe dies für die inhaftierten Frauen wegen der stetigen Änderungen durch die Erlasse zu viel Unverständnis geführt. Durch den Kontakt zu den Angehörigen per Telefon und Erläuterungen durch die Justizbeamten sei die Situation im Laufe der Zeit für die Frauen jedoch nachvollziehbarer geworden. Der Besuchskontakt ist wieder erlaubt. Durch die getroffenen Maßnahmen blieb eine Infektion aus. In der Zwischenzeit wurden Haftplätze zu Quarantäne-Haftplätzen umgebaut, so dass auch künftig Neuaufnahmen wieder stattfinden können.