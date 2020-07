Neersen : Riesige Tafel im Schlosspark informiert über Fledermäuse

Neersen Im Neersener Schlosspark leben gleich drei verschiedene Fledermausarten. Über diese und vier weitere informiert jetzt eine große Tafel, die die beiden FÖJler der Stadt gestaltet haben.

Die Tafel ist ein Werk der beiden FÖJ’ler der Stadt Willich. Noah Netter und Philipp Klein haben eine gigantische Fledermaus geschaffen, die in der Landschaft hängt. Die Idee zu einer Fledermaus-Infotafel hatte die Willicher Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) schon im vergangenen Jahr. Schließlich leben im Neersener Schlosspark gleich drei verschiedene Fledermausarten. Bei den beliebten „Bat Nights“ mit dem Fledermausdetektor konnten die Zwerg- und die Waldfledermaus sowie der Abendsegler geortet werden. Insgesamt gibt es sieben Arten, die auch in NRW anzutreffen sind.

Im März besuchten Netter und Klein den Nabu-Naturschutzhof in Lobberich, wo eine solche Tafel steht. Mit diesem Vorbild vor Augen ging es an die Umsetzung einer eigenen Fledermaustafel. Mit einer Stichsäge erhielt eine Siebdruckplatte die entsprechende Form, der Digitaldruck mit Infos zu den Fledermausarten schloss sich an. In einer gemeinsamen Aktion der FÖJ’ler, der Umweltstation, der Stadt und der Nabu-Ortsgruppe wurde die gigantische Fledermaus neben der Schmetterlingsinsel aufgestellt.