Bildung in Hamminkeln Schüler beim Gipfeltreffen mit der US-Partnerschule in Florida

Die deutsche Gruppe hatte sich entschieden, deutsche Feste und Feiertage wie Karneval, Ostern, Schützenfest, Oktoberfest und Sankt Martin auf die Bühne zu bringen. Der Auftritt bereitete der Gruppe und dem Publikum sichtlich Spaß. Vor allem, als ein Gardetanz aufgeführt und Karnevalsprinz und –prinzessin samt Gefolge Kamelle warfen, als der Osterhase Eier versteckte, als beim Schützenfest der Vogel von der Stange fiel und der Schützenkönig die stellvertretende Schulleiterin als Königin auf die Bühne holte und als das Oktoberfest mit Bierkrugstemmen und Tanz gefeiert wurde, kannte die Begeisterung keine Grenzen. Die anderen Schulen präsentierten an diesem und am nächsten Tag einen Schultag, typische Sportarten, traditionelle Tänze in wunderschönen Kostümen, Instrumentalstücke, Volkslieder und mehr. „Es war ein mitreißendes Potpourri unterschiedlichster kultureller Traditionen“, fasste Anette Schmücker zusammen. Doch es gab auch besinnliche und ernste Momente. Die jungen Gäste aus der Ukraine, die seit mehr als einem halben Jahr in Krakau in Polen leben und dort die Internationale Schule besuchen, trugen zu Bildern heimischer Städte und Landschaften aus der Zeit vor dem Krieg ein Gedicht eines ukrainischen Dichters vor, in dem es um die Beziehung zur Heimat geht. Die polnische Gruppe integrierte in ihre Aufführung eines typischen Tagesablaufs Bilder der Abendnachrichten vom Kriegsgeschehen und von der Aufnahme geflüchteter Menschen in Polen.