Unesco-Schule Kamp-Lintfort Jugendliche begeistern mit einem „Wintermärchen“

Das Winterfestival bot jedoch nicht nur beste Unterhaltung, sondern auch die Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken. „Gemeinsam setzen wir heute ein Zeichen gegen Hass und für eine Welt, in der Respekt, Toleranz und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen“, erklärte Schulleiterin Sabine Kliemann die besondere Intention des diesjährigen Festivals. „Die heutigen Vorführungen sollen die wunderbaren Gemeinsamkeiten unterstreichen, die uns als Menschen verbinden. Sie sind ein Zeichen dafür, dass Einigkeit und Vielfalt unsere Stärken sind. Wir hoffen, dass unsere Schule, die Unesco-Schule, nicht nur an diesem Abend, sondern stets ein strahlendes Beispiel für diese Werte ist“, so die Schulleiterin.