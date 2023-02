Zukunft Niederrhein Kiesunternehmen beklagen sich über „Dauerempörung“

Wie sich die Bilder gleichen: Ende Januar 2022 hatten die in der Initiative Zukunft Niederrhein versammelten Betriebe vor der zweiten Offenlage des Regionalplans Ruhr ihre Standpunkte vorgelegt, sich gegen „Mythen und Falschinformationen“ gewehrt und einen mangelnden Dialog beklagt. Am Freitagmorgen folgte jetzt die Neuauflage. An exakt gleicher Stelle (Welcome-Hotel Wesel) äußerten sich die exakt gleichen Protagonisten und kündigten an, „die Vermittlung von Informationen rund um die regionale Gewinnung von Sand und Kies“ in den nächsten Wochen „mit einer erneuten Dialog-Aktion“ zu unterstützen.