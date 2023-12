Adventsbasar in Kevelaer Duft von Tannen und Plätzchen in der Gesamtschule

So luden auch in dieser Adventszeit die Fünft- und Sechstklässler der Gesamtschule zu einem Adventsbasar in die Schule ein. Ausgesprochen reichhaltig war das Angebot, das die Schüler und Schülerinnen zuvor im Unterricht selber angefertigt hatten. Da gab es unter anderem Kerzen, Weihnachtskarten, beleuchtete Flaschen, Gestecke, Plätzchen, Basteleien aus Holz und anderen Materialien oder Windlichter.