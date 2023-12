Schwerer Unfall in Düsseldorf-Bilk 16-Jähriger verunglückt tödlich auf Schulgelände

Ein 16-jähriger Schüler ist an der Hulda-Pankok-Gesamtschule in Bilk tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 11 Uhr, wie die Stadt am Dienstag auf Nachfrage bestätigte. Demnach verschaffte sich der Jugendliche offenbar Zugang zu einem Baugerüst, das für Renovierungsarbeiten an der Schule aufgestellt wurde. Die Baustelle sei gesichert gewesen, hieß es. Der 16-Jährige sei auf das Gerüst geklettert und abgestürzt. Die herbeigerufenen Rettungskräfte hätten ihn ins Krankenhaus gebracht, wo Ärzte jedoch nur noch seinen Tod feststellen konnten.