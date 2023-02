Verkehrsberuhigung in Xantens Innenstadt Tempo 20 kommt erst nach Karneval

Die Blumenkübel hätten eine lange Lieferzeit gehabt, erklärte die Stadt vor einigen Wochen auf Anfrage unserer Redaktion. Tempo 20 solle aber nur zusammen mit den baulichen Veränderungen auf den beiden Straßen eingeführt werden, das sehe auch die Polizei so. Deshalb werde mit Tempo 20 noch gewartet. „Die Aufstellung der Blumenkübel ist für die Woche nach Karneval geplant“, schreibt die Verwaltung in einer Stellungnahme an die Politik. Da auch Markierungsarbeiten notwendig seien, „müssen jedoch auch entsprechende Witterungsverhältnisse vorliegen“. Trockenes Wetter und Temperaturen oberhalb von zehn Grad seien erforderlich.