Wichtiges Projekt für Hamminkeln Stadt beginnt mit Neubau der Grundschule

Die Stadt Hamminkeln baut weiter an ihrem Bildungsangebot. Wie beim Projekt neue Grundschule Mehrhoog arbeitet man wieder mit der Firma Goldbeck zusammen. Die Erfahrungen waren dort gut, die Termine stimmten und die vereinbarte Investitionssumme wurde eingehalten. So soll es nun auch in Hamminkeln sein, die Grundschule kann sich auf den Start im Herbst 2025 einrichten. Konrektorin Rita Valk ist angetan, wie am Mittwoch bei der Projektvorstellung deutlich wurde. Diese war auch verbunden mit einem symbolischen Spatenstich der Beteiligten. Damit investiert die Stadt weiter ins Bildungsangebot vor Ort, wie es unter anderem auch mit der Gesamtschule geschehen war und wie es dem von Bürgermeister Bernd Romanski angesprochenen Ziel entspricht, die Stadt mit hohem Bildungsangebot attraktiv für Zuzüge und Gewerbeansiedlungen zu machen.