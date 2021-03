Kostenpflichtiger Inhalt: Gesamtschule Hamminkeln : Ab Ende April zwölf Klassenräume mehr im Anbau

Der Gesamtschulanbau von der Diersfordter Straße ist bereits zu 90 Prozent fertig. Ende April soll er bezugsfertig sein. Foto: Thomas Hesse

HAMMINKELN An der Diersfordter Straße in Hamminkeln entsteht aktuell ein Neubau, in dem künftig insgesamt zwölf Klassen der Jahrgangsstufen fünf und sechs der Gesamtschule unterrichtet werden sollen.