100 Jahre Berufskolleg Rheydt-Mülfort „Lehrer sind die wahren Influencer der Zukunft“

Christiane Gerhards als schulfachliche Dezernentin der Bezirksregierung nahm vor allem die aktuellen Herausforderungen des Berufskollegs in den Fokus. Die Integration von Flüchtlingen, Inklusion und die Anforderungen von politischer Seite, wie der sukzessive Umzug in das neue Schulgebäude an der Kirschhecke. Die Bewältigung dieser Aufgaben sei nur durch eine gemeinsame Haltung, Flexibilität und Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu realisieren. Und genau diesen Teamgeist kennt sie sogar selbst aus ihrer Tätigkeit als Lehrerin am Berufskolleg Rheydt-Mülfort.